شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يضطر للهبوط– تحليل – 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الغاز مؤخرا لضغوط سلبية قوية لنلاحظ من الرسم المرفق تشكيله لتداولات سلبية بخروجه عن المسار الصاعد واستقراره دون دعم القناة الفرعية الصاعدة والمستقر عند 2.860.

نلاحظ تكبد السعر لبعض الخسائر بوصوله نحو 2.665 ولنتوقع بتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتذبذبه دون مستوى 50, تشكيل السعر لموجات هابطة جديدة قد تدفع به للوصول نحو 2.505 و 2.280 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.780 و 2.505

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط