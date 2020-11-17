اليورو مقابل الين يحاول الصمود فوق الدعم- تحليل - 17-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تذبذبه الجانبي قرب الدعم المستقر عند 123.65, نذكر بأن ثبات هذا الدعم يؤكد الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة لننتظر تجميع السعر للعزم الإيجابي ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف باندفاعه نحو 124.40 و 125.40 على التوالي.
أما تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة وتسلله دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيعيده للمسار الهابط ليزيد ذلك من فرص تكبده لخسائر كبيرة قد تمتد نحو 122.90 و 122.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.65 و 124.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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