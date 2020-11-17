الباوند مقابل الين بطيء-تحليل - 17-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يسجل سعر الزوج بتداولات يوم أمس أي جديد مشكلا بعض التذبذب الجانبي نتيجة لافتقاره للعزم الإيجابي والناتج عن تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50, بشكل عام سنعتمد على ثبات الدعم المتمركز حاليا قرب 137.15 ليؤكد بدوره سيطرة الميل الصاعد والذي يستهدف بشكل أولي مستوى 138.90 وصولا نحو 139.40 بتداولات الفترة الحالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.15 و 138.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الصاعد
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