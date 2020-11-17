شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يعزز المسار الصاعد– تحليل - 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين يوم أمس موجه إيجابية جديدة ليتجاوز بذلك مستوى 905.00 وليثبت فوقه ليؤكد بذلك استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب مستوى 922.00, تشير إلى أن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد من فرص تسجيله قريبا لأهداف جديدة قد تمتد نحو 940.00 و 980.00 وصولا للقمة المستقرة عند 1008.70.
نطاق التداول المتوقع ما بين 905.00 و 940.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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