شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالإيجابية– تحليل -17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس متمسكا بالميل التصحيحي الصاعد باستقراره مؤخرا فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 3.1100 بالإضافة إلى استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باقترابه من مستوى 80.

لذلك, سنستمر بترجيح المحاولات الصاعدة لحين انجذاب السعر بذلك نحو المقاومة الممتدة نحو 3.3100 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام لتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1700 و 3.3100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد