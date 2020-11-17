شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك حول المتوسط المتحرك – تحليل - 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك حول المتوسط المتحرك 50 منذ يوم أمس، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارة تقاطع سلبي على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9010.

وبشكل عام، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.9192 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9040 والمقاومة 0.9180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط