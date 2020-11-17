شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق مكاسب جديدة – تحليل - 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من تجاوز حاجز 0.7300 ويستقر فوقه الآن، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.7413 كمحطة رئيسية تالية. المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل ليعزز التوقعات الإيجابية، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 0.7210. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7270 والمقاومة 0.7400 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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