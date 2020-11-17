شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستمر بالارتفاع – تحليل - 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت مزيد من التداولات الإيجابية ويحاول الابتعاد عن دعم القناة الصاعدة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة وفعالة للفترة القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا الإيجابية المنتظرة تتواجد عند 45.25 ثم 46.50.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 43.00، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح اللحظي الهابط قبل العودة للارتفاع من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.00 والمقاومة 46.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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