شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزحف نحو الأعلى – تحليل - 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية هادئة الآن، ويستمر بالتحرك عند دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة لزيارة مستوى 43.75 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 40.05، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف يعتبر مفتاح الاندفاع لتحقيق مكاسب إضافية تمتد إلى 44.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد