شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه مقاومة قوية – تحليل - 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الفضة ضغط سلبي مؤقت يوم أمس لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 تمكّن من إيقاف التداولات السلبية، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، بانتظار اختراق 25.06 للتوجه نحو أهدافنا الإيجابية الممتدة التي تبدأ عند 26.00 وتمتد إلى 26.88.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 24.45 سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي يستهدف اختبار مستوى 23.60 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.20 والمقاومة 26.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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