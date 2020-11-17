الإسكان: طرح 53 ألف قطعة أرض "اجتماعي ومتميز" بعدد من المدن الجديدة بداية 2021





اعلن المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استعداد الهيئة لطرح العديد من قطع الأراضي المختلفة في عدد من المدن الجديدة.

وأضاف معاون وزير الإسكان، في تصريح لـ “القاهرة 24″، ان الهيئة ستطرح 53667 قطعة أرض مختلفة المساحات، في بداية 2021، موضحاً انها تشمل “42300 قطعه أرض إسكان اجتماعى، و445 قطعه أرض أكثر تميزاً، و 1809 قطع أراضي مميزة، و103 قطع أراضي للمستثمر الصغير، و9000 قطعة أرض بيت الوطن”.



وأوضح معاون وزير الإسكان، أن الأراضي الجديدة سيتم طرحها بمدن (القاهره الجديده – اكتوبر الجديده – دمياط الجديده – العبور – بدر – 15مايو – العاشر من رمضان – السادات – بنى – سويف الجديده – سوهاج الجديده – اسوان الجديده – برج العرب الجديده – طيبه الجديده – الفيوم الجديده – اخميم الجديده – قنا الجديده – اسيوط الجديده – غرب اسيوط – غرب قنا.

وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق في وقد سابق على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقًا لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيرًاعلى المستثمرين، ودعما للاستثمار بالمدن الجديدة.