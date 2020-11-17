الذهب يعاود الارتفاع في السوق المحلي.. وعيار 21 يسجل 825 جنيهاً

أفادت وسائل إعلامية بأن أسعار الذهب قد ارتفعت في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم، الإثنين، مقارنة بأسعار أمس الأحد.

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، قوله إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 825 جنيهًا مقابل 822 جنيهًا، أمس.

وأضاف أن سعر الجرام عيار 18 بلغ خلال تعاملات اليوم نحو 707 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 943 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6600 جنيه.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.21% خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 3.95 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1893 دولارًا في تمام الساعة 12:38 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.