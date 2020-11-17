شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار اللحوم البلدى تشهد استقرارا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة المعروض فى منافذ توزيع اللحوم.

وسجلت أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 17 - 11-2020، وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، و اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

وأظهرت بيانات رسمية، وصول إجمالى الواردات المصرية من اللحوم خلال الفترة من "يناير/ديسمبر" 2019، نحو 108 مليون و834 ألف دولار، " مليار و741 مليون جنيه – 16 جنيه متوسط سعر الدولار"، مقابل 140 مليون و857 ألف دولار "مليارى و253 مليون جنيه" خلال نفس الفترة من العام السابق له 2018، بتراجع بلغ نحو 32 مليون دولار "512 مليون جنيه".

وأكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عدم صحة ما تردد حول استيراد أى شحنات لحوم مصابة بأى أمراض أو فيروسات، مُشددةً على أن جميع شحنات اللحوم المستوردة المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أى فيروسات وبائية، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل وزارتى الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.