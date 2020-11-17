شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبي ملحوظة الآن ليختبر الدعم المحوري 1.3175، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن أهدافنا الرئيسية المتوقعة تبدأ عند 1.3300 وتمتد إلى 1.3482.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3140 والمقاومة 1.3330

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد