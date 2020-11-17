شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير (TAAMEER) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 22٫30 فلس، كما نلاحظ ظهور إشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح في الأجل القصير للوصول به لمستوى الدعم 19٫40 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 24 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 21.7 بينما مستوى المقاومة هو 22.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط