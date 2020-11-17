شكرا لقرائتكم خبر عن منتزهات (MUNTAZAHAT) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 55 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 54 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 58 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 54 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 54.7 بينما مستوى المقاومة هو 55.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد