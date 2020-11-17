شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين بدون تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق امس عند مستوى 180 فلس، في ظل تدني كميات التداول، كما اطلق السهم إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 173 فلس كمستوى أول ثم 160 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 194 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 178.0 بينما مستوى المقاومة هو 182.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط