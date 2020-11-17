شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات (OOREDOO) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات الأسبوع الماضي والحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 619 فلس، مخترقا القناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 590 فلس، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 640 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 612 بينما مستوى المقاومة هو 625 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط