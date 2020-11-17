شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات (OOREDOO) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات الأسبوع الماضي والحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 619 فلس، مخترقا القناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 590 فلس، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 640 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 612 بينما مستوى المقاومة هو 625 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر اتصالات (OOREDOO) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 17-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.