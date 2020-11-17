شكرا لقرائتكم خبر عن وربة (WINS) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين ثاني جلسات الأسبوع الحالي منخفضا عند مستوى 76٫10 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي للوصول لمستوى الدعم 73 فلس كمستوى أول ثم 65 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى و83 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 74.3 بينما مستوى المقاومة هو 78.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط