شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك (SOKOUK) يعوض خسائر الأحد -تحليل صباحي- 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق عند مستوى 22٫20 فلس، لينجح بذلك بالسهم في تكون نموذج "Bullish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ارتفاعا قد يصل لمستوى 24 فلس كمستوى أول ثم 26 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 20٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 21.5 بينما مستوى المقاومة هو 23 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد