شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) يحلق لأعلى -تحليل صباحي- 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه لينهى تداولات امس الاثنين عند مستوى 4٫407 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما أنهى السهم تداولاته أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 4٫45 ريال كمستوى أول ثم 4٫75 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 4٫30 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.36 وبين مستوى المقاومة هو 4.45 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد