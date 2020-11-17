شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 2٫05 ريال، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم لأسفل ليغلق امس الاثنين عند مستوى 1٫886 ريال، مكون نموذج "Bearish Engulfing” وهو ما يعد شكل سلبي نتوقع معه عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1٫65 ريال كمستوى أول ثم 1٫35 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫10 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.80 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1٫98 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط