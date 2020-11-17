شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS)يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 1٫54 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 1٫60 ريال، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1٫50 ريال كمستوى أول ثم 1٫33 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫62 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.51 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.57 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط