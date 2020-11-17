شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاثنين عند مستوى 0٫58 ريال، ملامسا لخط اتجاهه الصاعد طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 0٫55 ريال مستوى أول ثم 0٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫63 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.57 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.59 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط