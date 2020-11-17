شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع على استحياء -تحليل صباحي- 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 6013 نقطة، في ظل ظهور إشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان ينخفض المؤشر مرة أخرى لمستوى الدعم 5850 نقطة كمستوى أول ثم 5650 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6250 نقطة٫

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,952 وبين مستوى المقاومة هو 6,090 نقطة