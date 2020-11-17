شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعوض خسائر الاحد -تحليل صباحي- 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 10227 نقطة، بالتزامن مع استمرار الأداء الايجابي لمؤشر ماكد، مما يعد محاولة للوصول لمستوى المقاومة الهام عند 10500 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر أعلى مستوى 10100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,212 وبين مستوى المقاومة هو 10,260 نقطة