شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع مؤشرات الأسهم الاسترالية بالإضافة إلى الاستقرار الإيجابي لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك، في ظلال تقييم المستثمرين لإيجابية نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح شركة موديرنا والتي بلغت 94.5% في الوقاية من فيروس كورونا متفوقة على نتائج اللقاح المشترك لكل من شركة فايزر وشركة بيونتك عند 90% في مقابل تفشي الموجة الثانية من الفيروس التاجي عالمياً وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا إلقاء مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت كلمة في الندوة الافتراضية لمنتدى التوريق الاسترالي، وذلك قبل أن نشهد كشف البنك المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الذي عقد في الثالث من هذا الشهر والذي تم خلاله خفض أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 15 نقطة أساس للأدنى لها على الإطلاق إلى 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

وأفاد المحضر بأن البنك المركزي الاسترالي لا يفكر في خفض أسعار الفائدة، وإنما يركز على شراء السندات، مع التطرق لكون الاقتصاد الاسترالي سينمو 6% في الاثني عشرة شهراً التي تنقضي مع نهاية حزيران/يونيو 2021 وسينمو 4% في العام المالي الذي ينقضي في حزيران/يونيو 2022، وأنه أيضا من المتوقع أن يتباطأ نمو التوظيف في الأشهر القليلة المقبلة، بينما معدل التضخم الأساس يتجه إلى "أدنى مستوى" دون 1% خلال 2021.

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي قد أقروا في اجتماع الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري زيادة حجم مشتريات السندات الحكومية بواقع 100 مليار دولار استرالي لمدة ستة أشهر وشراء سندات حكومية ذات آجل خمسة وعشرة أعوام وسط المحافظة على مستهدف عائد السندات ذات آجل ثلاثة أعوام عند 0.10%، بالإضافة لإقرارهم خفض القائدة على قروض برنامج التسهيلات الائتمانية إلى 0.10%.

وتتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم إلى مشاركة محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي في حلقة نقاش افتراضية بعنوان "الانتعاش الاقتصادي لاستراليا بعد كوفيد" في المنتدى الاستراتيجي الاسترالي، ويأتي ذلك عقب ساعات من إلقاء محافظ بنك استرالي الاحتياطي لوي خطاباً تحت عنوان "كوفيد، اقتصادنا المتغير والسياسة النقدية" في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها لجنة التنمية الاقتصادية في استراليا.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.26% ليخسر 4.42 نقطة ويصل إلى المستوى 1,727.39، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.03% ليخسر 6.48 نقطة ويصل إلى المستوى 25,913.41.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.24% ليخسر 11.80 نقطة ويصل إلى المستوى 4,892.37، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.16% ليخسر هو الأخر 5.29 نقطة ويصل إلى المستوى 3,341.68.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.01% ليربح 2.54 نقطة ويصل إلى المستوى 26,384.21، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.12% ليربح هو الأخر 2.99 نقطة ويصل إلى المستوى 2,546.02.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.18% ليخسر 22.99 نقطة ويصل إلى المستوى 12,721.93، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.28% ليربح 18.07 نقطة ويصل إلى المستوى 6,502.40.