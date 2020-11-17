شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق منخفضاً رغم إعلان إدراجه في مؤشر "S&P 500" بالبورصة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الإثنين على نحو قوي رغم إعلان المدير التنفيذي "إيلون ماسك" بأن الشركة ستدرج سهمها للتداول على مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقا في البورصة الأمريكية.



ومن المنتظر في الحادي والعشرين من ديسمبر/كانن الأول القادم البدء رسميا في إدراج سهم "تسلا" على مؤشر "إس أند بي 500" بعد أشهر من التكهنات والتراجع عن هذه الخطوة لفترة.



وقفز سهم "تسلا" بأكثر من 13% في وقت سابق بالجلسة، لكنه قلص مكاسبه قليلا في وقت لاحق.



تأتي نجاحات "تسلا" على الصعيدين المالي ونتائج الأعمال الفصلية على الرغم من استمرار أزمة فيروس كورونا وأضرارها على الشعوب والشركات.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 0.1% إلى 408.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 412.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 404.09 دولار، وتزيد القيمة السوقية للشركة عند 38 مليار دولار.