شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يقفز بأكثر من 9% بعد أنباء لقاحها الواعد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "موديرنا" خلال تعاملات يوم الإثنين على نحو حاد في أعقاب الإعلان عن قوة فاعلية لقاحها الواعد في الوقاية من فيروس كورونا.



وذكرت التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الطبية في وقت سابق اليوم عن أن اللقاح الذي تطوره حاليا أظهر فاعلية قوية تصل إلى 94.5% في الحماية من فيروس كورونا.



وأضافت الشركة الأمريكية أن هذه النتيجة واعدة بعد دراسة غطت 30 ألف شخص متطوع حصلوا على اللقاح.



يأتي ذلك بعد الإعلان في الأسبوع الماضي عن أن لقاح "فايزر" الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية يوفر حماية بنسبة تتجاوز 90% من فيروس كورونا.



وترى منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا لن ينتهي من العالم سريعاً حتى مع توالي ظهور لقاحات للوقاية منه.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "موديرنا" بنسبة 9.6% إلى 97.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 103.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 93.3 دولار، وتزيد القيمة السوقية للشركة عند 38 مليار دولار.