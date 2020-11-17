شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يقفز 470 نقطة محققاً أعلى مستوى قياسي على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الإثنين عقب الإعلان عن لقاح "موديرنا" والذي عزز التفاؤل في الأسواق بشأن احتمالية القضاء على أزمة "كورونا" قريبا.



وكشفت شركة "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الطبية ق في وقت سابق اليوم عن أن اللقاح الذي تطوره حاليا أظهرت فاعلية قوية تصل إلى 94.5% في الحماية من فيروس كورونا.



يأتي ذلك بعد الإعلان في الأسبوع الماضي عن أن لقاح "فايزر" الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية يوفر حماية بنسبة تتجاوز 90% من فيروس كورونا.



وتوقع المدير التنفيذي لـ"فايزر" نهاية أزمة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها بحلول شتاء العام المقبل.



من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" باللقاحين الذين تم الإعلان عنهما اليوم للحماية من الفيروس التاجي.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3% أو ما يعادل 1.21 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 41.34 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.09 دولار وأقل سعر عند 40.1 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 2.4% أو ما يعادل 1.04 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 43.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 44.6 دولار وأقل سعر عند 42.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، قفز مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.6% (ما يعادل 470 نقطة) إلى 29950 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29964 نقطة وأقل مستوى عند 29672 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 95 نقطة) إلى 11924 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11937 نقطة وأقل مستوى عند 11814 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 3627 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3628 نقطة وأقل مستوى عند 3600 نقطة.