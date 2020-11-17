شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع طفيف تزامنا مع تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الإثنين على نحو طفيف وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التفاؤل بشأن لقاح "موديرنا".



كانت شركة "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الطبية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن أن اللقاح الذي تطوره حاليا أظهرت فاعلية قوية تصل إلى 94.5% في الحماية من فيروس كورونا.



هذا، ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات وحالة الطقس واحتمالات الجفاف في الأرجنتين والبرازيل باعتبارهما دولتين رئيسيتين في تصدير المحاصيل الزراعية.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% عند 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.1% إلى 11.54 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 11.55 دولار في حين سجلت اقل سعر عند 11.44 دولار.