شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يظهر إشارات متضاربة – تحليل صباحي – 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.25% بما يعادل -0.12 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 9.04، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 10.50. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.10 ومستوى المقاومة 10.00.

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