شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يحلق عالياً – تحليل صباحي – 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.97% بما يعادل 0.70 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 68.90، ليستهدف مستوى المقاومة 76.71.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 70.60 ومستوى المقاومة 75.00.