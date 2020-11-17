شكرا لقرائتكم خبر عن معدنية يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم معدنية (2220) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المهم 38.65، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 5.32% بما يعادل 1.85 نقطة، وذلك في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويصاحب السهم في هذا الارتفاع زيادة ملحوظة في أحجام التداول.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 38.65، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 45.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 40.00.