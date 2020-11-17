شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم سيرا (1810) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.11% بما يعادل -0.02 نقطة، ويأتي هذا الانخفاض بعد إعادة السهم اختبار للحد السفلي من قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته في وقت سابق على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ويعاني السهم في الوقت نفسه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 18.02، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 16.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.50 ومستوى المقاومة 19.14.