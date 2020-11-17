شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الجزيرة (1020) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 13.74، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المهم 14.68.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.12 ومستوى المقاومة 14.00.
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