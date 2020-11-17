شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته المبكرة في آخر جلساته، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً محولاً تلك الخسائر المبكرة إلى مكاسب في نهاية التداولات، ليغلق على ارتفاع بنسبة بلغت 0.75% بما يعادل 0.08 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.38، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.92.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.26 ومستوى المقاومة 11.30.