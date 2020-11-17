شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري يجني أرباحه – تحليل صباحي – 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الكثيري (3008) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.38% بما يعادل -1.30 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 89.50، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 100.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 89.50 ومستوى المقاومة 100.00.