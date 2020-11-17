شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع السلع الرأسمالية يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 17-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر قطاع السلع الرأسمالية (TCGI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.42% بما يعادل 140.67 نقطة، ليهاجم المؤشر بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 5,913.73، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 5,913.73، ليستهدف مستوى المقاومة 6,584.28.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,700.00 ومستوى المقاومة 6,200.00.