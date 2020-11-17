شكرا لقرائتكم خبر عن دبــي تشــارك السلطنــة أفراحهــا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تشارك دبي سلطنة عمان احتفالاتها باليوبيل الذهبي للعيد الوطني الذي يصادف ال 18 من نوفمبر، في مشهد يجسد عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك الذي يجمع بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والشعبين الشقيقين.

وبهذه المناسبة العزيزة تحتفي دبي بتنظيم مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية المميزة في مختلف أرجاء الإمارة، بالإضافة إلى تقديم التهنئة على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وكذلك شاشات هيئة الطرق والمواصلات في الشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث ستنتشر هذه التهنئة في حوالي 5000 موقع في مختلف أنحاء المدينة بما فيها محطات مترو دبي، ومحطات الباصات وسيارات الأجرة. فيما تبقى دبي الوجهة الأمثل للعائلات العمانية والخليجية وكذلك الزوار من مختلف دول العالم لقضاء أجمل العطلات بها.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يسرني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعباً بمناسبة ذكرى اليوبيل الذهبي للعيد الوطني، متمنياً لهم الازدهار والرخاء والتقدم».

كانت هذه تفاصيل خبر دبــي تشــارك السلطنــة أفراحهــا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.