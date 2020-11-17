شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم إعداد تقرير اكتوارى موحد لتسعير منتجات تأمينات الحياة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت اللجنة العامة لتأمينات الأشخاص والخبرة الاكتوارية بالاتحاد المصرى لشركات التامين، بدراسة كيفية اعداد نموذج تقرير اكتوارى موحد لتسعير منتجات تأمينات الحياة، وذلك بناء على ما ورد بخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الموجه للاتحاد المصرى للتأمين، لتقديم مقترحات وأفكار بخصوص تسعير منتجات التأمين وتقدير المخصصات الفنية ووضع قواعد تضمن الحيادية فى مراجعة تقارير الخبير الاكتوارى الخاص بالشركة، وناقشت اللجنة العوامل التى يمكن تضمينها فى التقرير الاكتوارى الموحد لتسعير منتجات تأمينات الحياة الجماعية وتأمينات الحياة الفردية، والتى تقوم شركة التأمين بتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد منتج لأول مرة، وتتضمن بنود التقرير الإكتوارى الموحد لتسعير منتجات التأمين على الحياة الجماعية وصف عام لعقد التأمين و التغطيات المتفق عليها (مثل الوفاة أو حالات العجز و قيمة مبلغ التأمين و المشمولين بالتغطية (مع ذكر الحد الأقصى لعمر المستفيدين)، و مدة العقد.

إضافة إلى الأسس الفنية والتى تشمل المعادلات الاكتوارية المستخدمة فى حساب القسط، موضحة العمولات والمصاريف الإدارية، ومعدل الفائدة وأيضاً سعر معيد التأمين فى حالة إذا كان التسعير مرتبط ارتباطا كلياً بإعادة التأمين (فى حالة قيام الشركة بالاحتفاظ بعملية التأمين كاملة أو إذا كان عقد التأمين عقد جماعى مختلط فلا داعى لسعر إعادة التأمين).

وأضافت روان اسامة حسن مقررة اللجنة انه تم مناقشة مقترح اضافة بعض وثائق التأمين لمنظومة الاصدار الالكترونى للوثائق، بناء على الحملة التى أطلقها الاتحاد المصرى للتأمين لتحصين شركات التامين وعملائها من فيروس كورونا، من خلال العمل على تقليل تداول الاوراق فيما بينهما، وتسليم الوثيقة الموقع عليها من شركة التامين للعميل طالب التامين دون الحاجة إلى تواجده بمقر شركة التأمين، وانتهت اللجنة إلى انه تم اصدار ثلاث نماذج لمنتجات تأمينية لإصدارها الكترونياً:

نموذج المنتج الأول: التأمين الفردى مع ميزة الادخار، وهو وعاء استثمارى محدد المدة على أن يكون نوع الاستثمار امن، وسيصدر للعميل الوثيقة الكترونياً+ جدول المزايا + الية المطالبة والشكوى، وتشمل الوثيقة التوقيع الالكترونى للشركة، ونموذج المنتج الثاني: وثائق التأمين ضد الاصابة بالأمراض الحرجة، وهو التأمين ضد الاصابة بنوع واحد من الامراض الحرجة بحيث يدفع المبلغ التأمين حال الاصابة بهذا المرض فقط، ونموذج المنتج الثالث ويتضمن وثائق التأمين ضد العجز، اى التأمين ضد الإصابة بالعجز سواء الكلى أو الجزئى بحيث يدفع المبلغ التأمين حال الإصابة بالعجز.

كما تم بحث تسعير عقدى لجنة التأمين متناهى الصغر، وهما: وثيقة تامين طبى لحماية الأسر المصرية من الأوبئة، تحت أسم " وثيقة تأمين الاسرة المصرية ضد الأوبئة"، والخطر المؤمن عليه: الأوبئة والجوائح المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية، وتبلغ الاعمار المستهدفة: الحد الأقصى للسن هو 75 ويذكر أن الحد الأقصى للسن يترك للسياسة الاكتتابية لكل شركة، وفترة الانتظار: من شهر إلى ثلاثة أشهر على أن تترك حسب السياسة الاكتتابية لكل شركة تأمين، والقسط المقترح: الحد الأدنى للقسط 200 للقسط والحد الأقصى للقسط 375،وثانياَ وثيقة تأمين على الحياة للأسرة المصرية ضد الأوبئة، تحت أسم "وثيقة تأمين حياة الاسرة المصرية ضد الأوبئة والجوائح والأعمار المستهدفة: الحد الأدنى 16 عام والاقصى 65 عام ويحق للشركات التغيير وفقاً لسياستها الاكتتابية، وفترة الانتظار: من شهر إلى ثلاثة أشهر على أن تترك حسب السياسة الاكتتابية لكل شركة تأمين، والقسط المقترح: من سن 16 إلى 40 قسط 45 جنيه سنويا ومن سن 40 إلى 65 قسط 90 جنيه سنويا.