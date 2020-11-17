شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرى للدراسات" يوصى بتنويع المنتجات السياحية لتعافى القطاع من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بتنويع الأنشطة والمنتجات السياحية وتصميم برامج سياحية جديدة ومتخصصة لتناسب كافة الاهتمامات والاعمار، ومنها سياحة كبار السن، والمغامرة والغوص والطعام والاستشفاء، وذلك من أجل المساهمة فى تعافى قطاع السياحة فى الفترة المقبلة.

وطالب المركز المصرى للدراسات، فى دراسة جديدة حول مؤشرات تعافى القطاع السياحى فى ظل توقعات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، بضرورة الترويج للأماكن السياحية المصرية بطريقة مبتكرة ومنها على سبيل المثال جذب السياحة من الدول التى ارتبط تاريخها بمصر كجذب الفرنسيين لزيارة متحف الإسماعيلية بعد نقل تمثال ديليسيبس إليه، بالإضافة إلى العمل على توفير المنشآت السياحية والترفيهية لما يسمى بالسياحة الافتراضية من خلال إنشاء منصات إليكترونية تسمح بزيارة الأماكن السياحية بمقابل مالى عن طريق الانترنت، مع ضمان إتاحة البنية التحتية والتكنولوجية التى تسمح بذلك.

ودعت الدراسة إلى استعادة ثقة المستهلك المحلى والأجنبى فى جودة المنتج السياحى، بما فى ذلك ما يرتبط بتقديمه مع التشديد على تطبيق معايير الصحة والسلامة فى كافة الأنشطة والمنشآت السياحية، كما يجب على شركات الطيران إجراء اختبارات ما قبل الرحلة بصرامة ودقة لتجنب فترات الحجر الصحى الاجبارى، فضلا عن تحسين بيئة الأعمال اللازمة لجذب الاستثمارات السياحية، وتوحيد الإجراءات والمعايير المطبقة على المنشآت السياحية المختلفة خصوصا فى فترة الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد.