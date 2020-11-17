شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع طفيف بعد تسجيل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب استيعاب بيان شركة "موديرنا".



وكشفت شركة "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الطبية عن أن اللقاح الذي تطوره حاليا أظهرت فاعلية قوية تصل إلى 94.5% في الحماية من فيروس كورونا.



وفي الأسبوع الماضي، أعلنت "فايزر" الأمريكية عن أن لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أثبت فاعلية تصل إلى 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



ومن جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" باللقاحين الذين تم الإعلان عنهما اليوم للحماية من الفيروس التاجي.



على صعيد آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% عند 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1% أو ما يعادل ثلاثة سنتات وأغلق المعدن عند 24.802 دولار للأوقية بعد تسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 3.5%، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 25.155 دولار وأقل سعر عند 24.255 دولار.