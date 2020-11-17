شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع قليلاً رغم صدور بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني على نحو هامشي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين على الرغم من صدور بيانات اقتصادية قوية تجاوزت توقعات المحللين.



وأظهرت بيانات حكومية قد أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع السنوي الثالث بنسبة 5%، وهي قراءة تجاوزت التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 4.4% بعد تسجيل انكماش حاد بلغ 7.9% خلال الربع السنوي الثاني.



وفي سياق آخر، كشفت بيانات صينية أن الإنتاج الصناعي قفز بنسبة 6.9% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 6.7%، وانخفض معدل البطالة اتساقا مع التوقعات إلى 5.3% من 5.4%.



هذا، ولم يتم الإعلان عن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بشكل رسمي بعد، لكن الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب" صرح بأنه الفائز في الانتخابات.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأمريكي على نحو سلبي أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:10 بتوقيت جرينتش عند 104.5، وسجل أعلى سعر اليوم عند 105.1 في حين سجل أقل سعر عند 104.3.