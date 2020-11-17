شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يمحو خسائره ويغلق على ارتفاع طفيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين ماحيا الخسائر التي تكبدها في وقت سابق بالجلسة، وذلك وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كان الذهب قد تعرض لضغوط بعد إعلان شركة "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الطبية أن اللقاح الذي تطوره حاليا أظهرت فاعلية قوية تصل إلى 94.5% في الحماية من فيروس كورونا.



ومن جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" باللقاحين الذين تم الإعلان عنهما اليوم للحماية من الفيروس التاجي.



لكن في سياق آخر، أعلن "ترامب" على "تويتر" بأنه الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مشيرا إلى وقوع عمليات تزوير واسعة في بعض الولايات.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% عند 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة تقل عن 0.1% أو ما يعادل 1.60 دولار إلى 1887.8 دولار للأوقية بعد هبوط بنسبة 1% خلال الجلسةـ وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1898 دولارا وأقل سعر عند 1861.5 دولار.