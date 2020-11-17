المصرية اللبنانية تناقش الإصلاحات الضريبية الجديدة.. الإثنين المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال الأثنين المقبل، ندوة عن قانون الإجراءات الضريبة الموحد الجديد، وذلك فى إطار الإصلاحات المالية التى تقوم بها الحكومة فى ملف الضرائب.
وتعقد الندوة بعنوان: « قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الاعمال في انتظام المجتمع الضريبي»، بحضور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية الدكتور رمضان صديق، والمهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج ، نائب رئيس الجمعية ولفيف من رجال الأعمال في مصر ولبنان، ويدير الندوة المهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وقال احمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية ، أن الندوة في أطار حرص الجمعية علي نشر الوعي بأهمية قانون الضرائب الموحد الجديد والتعريف بالاجراءات الضريبية الجديدة، والذي يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب وتحقيق المزيد من الفاعلية في إنهاء المنازعات الضريبية عبر تبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمى.
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