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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت نيوم باب التسجيل لاختبارات القبول في برنامج الابتعاث لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي المتوقع تخرجهم من العام الدراسي الحالي، ويستمر لغاية 27 نوفمبر2020.

ودعت شركة نيوم الراغبين في الالتحاق بالبرنامج بتقديم طلبات التسجيل عن طريق موقع نيوم للمسؤولية الاجتماعية الذي يشمل جميع شروط ومتطلبات البرنامج، علما بأن الاختبارات سوف تقام ابتداء من يوم الجمعة 20 نوفمبر2020 في مدينة تبوك ومحافظة البدع ومحافظة ضباء.

وأفادت أنه سيجري اختبار المرشحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة، وأوضحت أن المتقدمين سيتمكنون من البدء في الدورات التأهيلية في اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية في شهر يناير2021.