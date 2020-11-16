إلغاء الرسم الحكومي المقر على شركة الكهرباء مطلع يناير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية مع وزارة المالية، لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، وذلك في ظل ما تم اعتماده أخيرا من إصلاحات مالية وهيكلية وتنظيمية في قطاع الكهرباء في المملكة، التي عملت عليها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها تلقت برقية وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء (اللجنة الوزارية) برقم (01-2057-1442)، عن صدور أمر ملكي بالموافقة على:

إلغاء الرسم الحكومي المقر على الشركة بالأمر الملكي رقم (14006) وتاريخ 23 / 3 / 1439 اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2021.

اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي (2020)، على أن يضمن هذا الإيراد تغطية التكاليف التشغيلية والتمويلية كافة، بما في ذلك توزيع الأرباح المستحقة لجميع المساهمين ومنهم صندوق الاستثمارات العامة.

اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة (Regulatory Asset-Based Model) ابتداء من العام المالي 2021.

معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.

167.9 مليارا مستحقات

وقالت الشركة في بيان لها على «تداول» إن توقيع اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، يضمن تحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة والبالغة 167.92 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية غير مضمونة بأجل غير محدد قابلة للاسترداد، وبهامش ربح سنوي (4.5%)، يستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية.

وأوضحت أن هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق المساهمين، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.

وبينت أن هذه الأداة المالية التي تعادل حوالي 33.4% من إجمالي قيمة أصولها بنهاية الربع الثالث 2020، تتضمن القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة، وفقا لقوائمها المالية بنهاية العام المالي 2019.

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3.35 مليارات تسوية مستحقات

وأضافت أنه يضاف إلى ذلك مبلغ 3.35 مليارات ريال، نظير تسوية مستحقات أرباح شركة أرامكو السعودية - المحولة دفتريا إلى وزارة المالية - من توزيعات أرباح أسهمها في الشركة للمدة منذ تأسيسها حتى نهاية 1439هـ (أي الموافق للأرباح الموزعة عن العام المالي 2017)، علما بأن تفعيل مبلغ مستحقات أرباح «أرامكو» ضمن أصل مبلغ الأداة المالية مرتبط بإقراره من الجمعية العامة للشركة.

10.3 مليارات فروقات فنيةوذكرت الشركة أنه سيقوم فريق عمل مشكل من (وزارة الطاقة، وزارة المالية، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج) بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، بدراسة مبررات الشركة لعدم قبول المبالغ المختلف عليها بين الشركة ووزارة المالية بخصوص فروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية، والبالغ إجماليها 10.3 مليارات ريال، والتي تعترض الشركة على قبولها وإثباتها في دفاترها المحاسبية.