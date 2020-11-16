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وأوضحت الوزارة أن هذا الدعم شمل أكثر من مليون كرتون من بيض المائدة، و54 طنا من منتجات الدجاج اللاحم، كما شمل الدعم أكثر من 8 ملايين من صيصان اللاحم والأمهات وصوص البياض، إضافة إلى طيور السمان، مبينة أن عملية الصرف تمت بعد أن استوفى المستفيدون بياناتهم، وتم حصرها ومراجعتها جيدا من قبل مسؤولي الوزارة عبر منصة «زراعي».
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