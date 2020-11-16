"الصادرات السعودية" تشرك أبناء الوطن في تصميم هوية برنامج "صنع في السعودية"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الصادرات السعودية معسكرا خاصا بالمواهب السعودية لابتكار تصميم هوية برنامج «صنع في السعودية» الهادف لإيجاد هوية وطنية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية تحت شعار «صمم للوطن هويته الصناعية» تضمن جودتها وتميزها وتمنحها الموثوقية، وتسهم في ترويجها محليا وعالميا، وذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر الخريف. ودعت هيئة تنمية الصادرات السعودية، المصممين والفنانين السعوديين للمشاركة في المعسكر عبر التسجيل في الموقع الالكتروني قبل 18 نوفمبر الحالي، حيث سيتم تأهيل تسعة منهم للمشاركة في ابتكار التصميم.

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